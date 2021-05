nernier (F) - En Haute-Savoie, l’ombre d’un serial killer de cygnes

La macabre série vient de connaître un nouvel épisode: pour la quatrième année consécutive, un cygne a été retrouvé le cou tranché par la gendarmerie sur la petite plage de Nernier (F), entre Chens-sur-Léman et Excenevex, juste en face de Nyon (VD). La découverte est intervenue la semaine dernière. Dans un nid, quatre des six oeufs que couvait la femelle ont pu être récupérés et transmis à une association, dans l’espoir qu’ils éclosent. Excédée, la maire de la localité a indiqué au «Dauphiné libéré» qu’elle songeait à installer une caméra de surveillance sur les lieux, seul moyen selon elle de confondre le ou les tortionnaires de palmipèdes.