Un serpent de 1,5 mètre de long découvert dans les rues de Coire

Le serpent des blés

Non venimeux, le serpent des blés n’est pas une espèce indigène en Suisse. Son habitat naturel se situe le long de la côte américaine, du Mexique à Washington. Il mesure entre 90 et 150 centimètres de long. Selon Fressnapf.ch, il s’agit du serpent le plus souvent détenu en terrarium. Ses couleurs en font l’un des serpents les plus attrayants de la planète.