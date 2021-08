Football - Un serpent s’invite au match

Un visiteur inattendu est venu perturber la rencontre de Premier League russe entre Akhmat Grozny et Sotchi cette semaine. Un serpent a en effet été découvert sur la pelouse du stade d’Akhmat Grozny, alors que le match avait commencé depuis six minutes. Des responsables sont rapidement intervenus pour évacuer l’animal, essayant d’abord plutôt maladroitement avec le pied, puis de manière plus adéquate avec une fourche. Après évacuation de l’intrus, la partie a finalement pu reprendre et personne n’a été blessé.