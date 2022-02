Football – Un Servette à deux visages laisse filer la victoire

Il y a eu l’attitude corporelle. Celle de renoncement de Ronny Rodelin à la perte de balle. Celle de Kastriot Imeri qui a traversé le match comme absent. Il y a eu les changements d’Alain Geiger à la pause, aussi. Deux. Une obligation. Tout indiquait que Servette n’était pas lui-même, si loin de ce qu’il sait faire de mieux. On pouvait voir les défauts, les lacunes partout. Du jeu au pied de Jérémy Frick à la fragilité de Moussa Diallo sur le côté. Servette a passé 45 premières minutes très, très compliquées dimanche face à Lucerne. Des 6300 spectateurs présents à la Praille, sans doute certains ont alors regretté Anthony Sauthier. Tout juste rentré de Vaduz, où il avait rendez-vous avec Yverdon Sport la veille, le latéral qui a tant donné pour Servette y a eu droit à son hommage en chair et en os. Devant un stade et une Section Grenat qui lui ont témoigné une dernière fois leur amour. Joli moment.

Un premier but pour Bédia

Comme l’a été la seconde période pour les Genevois. L’expérience 4-2-3-1, avec la première titularisation de Moritz Bauer en l’absence de Gaël Clichy, s’est effacée avec le thé. Le SFC a retrouvé la maîtrise du jeu en s’alignant sur ce que faisait Lucerne avec son 4-4-2 losange. Les Lucernois avaient tout fait sauf marquer lors de leurs moments forts. Servette a eu besoin d’une occasion et demie. Tout est parti d’une anomalie: une perte de balle à mi-terrain d’Ardon Jashari. Deux contres favorables et une intelligente déviation de Théo Valls plus tard, Chris Bédia ne gâchait pas la première balle de but qu’il recevait (53e, 1-0). L’attaquant arrivé cet hiver de Charleroi laissera une bonne impression jusqu’au coup de sifflet final.