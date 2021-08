Football - Un Servette en gestion et sans frayeur

La Coupe n’est magique que lorsque le gros passe à côté de son sujet. À Saint-Prex dimanche, Servette s’est préservé de toute mauvaise surprise. Les Grenat, habillés de leur maillot orange fluo, ont fait plus que le travail en séchant 6-0 la formation de 2e ligue inter. Sans jamais trembler, avec une équipe remaniée (Omeragic titulaire dans les buts, Sawadogo à gauche et les débuts d’Oberlin).

Antunes a été le Genevois le plus en vue sur le terrain du petit stade d’En Marcy. Le milieu offensif de 21 ans a inscrit un triplé en une mi-temps, à chaque fois suite à un bon travail de Stevanovic, et aurait même pu en ajouter un ou deux sans un bon Müller. Alors que Dimitri Oberlin, aligné durant la première période uniquement, en a profité pour inscrire un premier but dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Aligné en pointe du 4-3-3 grenat, l’ancien Bâlois a marqué le troisième but, bien lancé par Valls.