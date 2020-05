Genève

Un service d'accompagnement au déconfinement pour les PME

Les PME pourront soumettre leur plan de protection à la Chambre d’industrie et de commerce du canton. Des experts analyseront les dossiers.

A Genève, la Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIG) propose aux entreprises un accompagnement au déconfinement et à la reprise de leur activité. Les PME pourront soumettre leur plan de protection exigé par les autorités fédérales.

Ce nouveau service, baptisé CADRE pour «Cellule d’Accompagnement au Déconfinement et à la Reprise des Entreprises», est proposé dès lundi par la CCIG avec les cliniques privées de La Colline et des Grangettes, indique la CCIG dans un communiqué. L'objectif est une reprise sécurisée de l'activité économique.

Cet accompagnement est complémentaire à la mise en œuvre obligatoire des plans de protection standard et de branche, relève la CCIG. L'organisme, qui compte 2500 membres, rappelle que l’application des plans de protection est vérifiée sur le terrain par les inspecteurs de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail.

Un groupe d'experts comprenant des médecins et des spécialistes d'ingénierie en sécurité analysera les cas les plus complexes. La prestation est offerte aux membres de la CCIG et est payante pour les entreprises qui ne sont pas affiliées.