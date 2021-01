Ce nouveau service proposé sur abonnement (2.99 dollars/mois avec un Plex Pass, sinon 4.99 dollars/mois sans cet abonnement, après une période d’essai de 7 jours) permet de jouer en streaming à des classiques du jeu vidéo, comme ceux d’Atari grâce à des accords passés avec cette société et Parsec: «Centipede», «Super Breakout» et «Missile Command», ainsi que des jeux provenant de l’Atari 2600 et 7800 font partie de la liste. Au total, le service propose 27 jeux vidéo.

Quelques limitations sont à signaler. Pour le moment, Plex Arcade, qui prend aussi en charge les ROMs (copies de jeux sous forme de fichiers lues par des émulateurs), n’est disponible que pour les utilisateurs ayant installé la solution Plex Server sur Windows ou macOS. Les machines Linux ou NAS ne sont pas compatibles. De plus, les titres sont jouables sur iOS, tvOS, Android et Android TV, ainsi que via Chrome sur Windows et macOS.