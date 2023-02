Santé : Un service d’urgences en ligne débarque sur la plateforme OneDoc

Pour soulager les urgences surchargées en Suisse, le site propose désormais une consultation de télémédecine en plus de la prise de rendez-vous classique.

Les alertes proviennent de toute la Suisse: les urgences sont surchargées , et la santé tout comme la patience des malades ainsi que des soignants en prennent un coup. Pour aider le système à y faire face, la plateforme genevoise OneDoc, qui permet déjà de prendre des rendez-vous en ligne chez divers professionnels de santé, annonce la mise en place d’une consultation d’urgence sur sa page. Celle-ci se tiendra en vidéo ou par téléphone avec un médecin ou un pédiatre parlant la langue du patient, pour pouvoir obtenir renseignements ou traitements sans attendre, et sans avoir besoin de se déplacer aux urgences, où le nombre de patients sera probablement déjà élevé. OneDoc rappelle toutefois que toute urgence vitale doit continuer à passer par le 144, précise-t-elle au journal « Le Temps ».

Flexibilité accrue par la visioconférence

La plateforme espère profiter d’une certaine flexibilité offerte par la consultation en visio pour mettre à profit les heures creuses de certains centres régionaux ou de médecins en cabinet par exemple, indique-t-elle dans un communiqué. La nouveauté a été rendue possible par l’acquisition de l’application «Que dit le pédiatre», et le développement d’un système de consultation vidéo interne ne passant pas les principaux fournisseurs de visioconférence, afin d’éviter les problèmes de données, précise OneDoc.

Interpellés par «Le Temps», plusieurs spécialistes de la santé se réjouissent de cette nouvelle offre si elle permet de soulager les structures existantes. Le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE) appelle toutefois à être attentifs aux dérives, notamment vis-à-vis des assureurs qui s’y intéresseraient de trop près et induiraient des conflits d’intérêts. De plus, «il ne faut pas que cela remplace les urgences et conduise à un rationnement des soins», ajoute-t-il.