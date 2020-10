Football : Un set à zéro pour le PSG contre Angers

Les Parisiens se sont imposés 6-1 contre les Angevins. Neymar et Mbappé ont illuminé la soirée.

Kylian Mbappé et Neymar ont marqué trois des six buts parisiens.

Les deux superstars Kylian Mbappé et Neymar ont, encore, illuminé la soirée. Un but tout en technique (36e) résume leur activité: le premier s’est faufilé entre deux défenseurs pour servir le second qui, d’une frappe sous la barre, a scellé le sort du match avant la mi-temps.