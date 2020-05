Martin Garrix

Un set insolite sur les eaux néerlandaises

Martin Garrix a mis en ligne un live qu’il a donné sur un bateau qui sillonnait de nombreux canaux aux Pays-Bas. Les images sont dignes d’une carte postale.

Les images, dont la plupart ont été tournées avec des drones ou des hélicoptères, sont une sacrée carte postale pour le pays. On y voit naturellement les mythiques moulins, mais également des champs et des prairies à perte de vue. Garrix était comme à son habitude souriant et détendu derrière ses platines. A noter que plus d’une dizaine d’embarcations suivaient le bateau sur lequel le DJ était installé.