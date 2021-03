Les cantons ont publié en début de semaine leurs statistiques de la criminalité, donnant lieu à de nombreuses analyses de tendances. Un cas particulier a attiré l’attention du «Regionaljournal Ostschweiz», celui de la commune de Gossau, dans le canton de Saint-Gall, qui totalise 1326 délits en 2020, soit près du double de l’année d’avant. Or, cette explosion du nombre d’infraction est imputable à un seul et même homme.

Le coupable est un postier, employé au centre logistique de traitement du courrier. L’homme est sous enquête depuis l’été 2020, et a avoué avoir dérobé environ 600 lettres et colis afin de voler leur contenu. La porte-parole du Ministère public, Beatrice Giger, indique que ces envois n’arriveront en principe jamais à leur destinataire originel. Une partie a pu être redistribuée, mais pour l’essentiel, le contenu reste introuvable. Les lettres et colis concernaient souvent de l’argent liquide. Le montant exact du dommage commis n’a pas pu être quantifié.