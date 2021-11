Priyanka Chopra prête à divorcer pour un seul mec

États-Unis : Un seul homme pourrait convaincre Priyanka Chopra de divorcer

L’actrice, qui est mariée avec Nick Jonas depuis trois ans, a révélé le nom de celui qui serait capable de la faire sortir du droit chemin.

En couple depuis mai 2018, Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont dit oui quelques mois plus tard et filent le parfait amour, même si l’un des deux est plus romantique que l’autre. L’actrice de 39 ans a d’ailleurs déclaré dans l’émission «Jonas Brothers: Family Roast», sur Netflix, qu’elle ne voudrait être mariée avec personne d’autre. «À moins, bien sûr, que Chris Hemsworth devienne soudainement célibataire», a ajouté celle qui joue dans le quatrième «Matrix».