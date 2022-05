Football : Un match de suspension pour Ribéry, expulsé après une bagarre générale

Le joueur français de la Salernitana pourra disputer le dernier match de la saison avec son club. Il a été impliqué dans une mêlée, dimanche, contre Cagliari.

La Salernitana, longtemps lanterne rouge, est en plein sursaut depuis un mois (4 victoires et 2 nuls) et a désormais de bonnes chances de se sauver: 17e et premier non relégable, le club reste toutefois sous la menace de Cagliari, 18e à un point, et du Genoa, 19e à deux points.