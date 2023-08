Un seul mot d’un règlement de l’ONU fait sauter sa taxe militaire

«Toute»: ce mot de cinq lettres est ce qui a suffi à un homme à gagner seul contre tous. Le fisc genevois, l’administration fédérale et la Cour de justice de Genève voulaient lui faire payer pour 1600 francs de taxe militaire, lui refusait. Le Tribunal fédéral (TF) a tranché dans un arrêt publié vendredi et il donne raison au Suisse: non, il ne paiera pas et la décision est définitive.