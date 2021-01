Formation surprise de la première portion du calendrier de la saison 2020-2021, le HCS marque actuellement le pas et affiche un visage un brin plus terne. Si le jeu de Goran Bezina et ses compères est moins flamboyant, si leur attaque est devenue anémique, cela s’explique probablement par un zeste de fatigue alors que le calendrier condensé n’offre aucun répit à des athlètes dont certains exercent une autre activité professionnelle à l’extérieur de la patinoire.