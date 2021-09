États-Unis : Un seul sénateur démocrate peut faire capoter le vaste plan de réformes de Joe Biden

Joe Biden mise sur le succès d’un gigantesque plan de réformes sociales pour rebondir, mais ses espoirs sont suspendus à la voix d’un sénateur démocrate modéré.

Un moyen de pression extraordinaire

Joe Manchin, partisan, avec sa collègue centriste Kyrsten Sinema, d’une enveloppe plus proche de 1000 ou 1500 milliards de dollars (entre 918 et 1375 milliards de francs), dispose donc d’un moyen de pression extraordinaire pour obtenir des concessions. Le sénateur de Virginie occidentale, un des États les plus pauvres du pays et acquis à Donald Trump, a fait la tournée des émissions politiques télévisées dominicales pour marteler son message.

«Inflation galopante»

Joe Manchin a notamment cité une inflation «encore très forte et galopante», qui a fait augmenter «le prix de l’essence et des courses» des habitants de son État, une pandémie pas encore jugulée, le montant de la dette américaine, l’incertitude sur de futures crises internationales, sans oublier les fonds d’un précédent plan d’aide d’urgence économique de l’administration Biden qui n’ont pas encore été dépensés.

«Nous avons approuvé 5400 milliards de dollars (milliards de francs) depuis un an et demi, et beaucoup de cet argent reste encore à dépenser, personne ne sera abandonné cette année, ni pendant une grande partie de l’année prochaine», a-t-il ajouté. «Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas prendre le temps, délibérer et travailler», s’est défendu le sénateur, assurant qu’il ne sera pas «le seul» à voter contre le texte s’il n’est pas amendé.