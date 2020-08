Saint-Gall Un sexagénaire condamné à 10,5 ans de prison pour abus sexuels

Le tribunal cantonal de Saint-Gall a condamné ce lundi un Suisse de 66 ans à une peine d’emprisonnement de 10 ans et six mois pour avoir abusé des fillettes de 5 à 12 ans qui venaient d’Europe de l’Est.

Un Suisse de 66 ans a été condamné à 10 ans et six mois de détention par le tribunal cantonal saint-gallois. Il était accusé d’abus sexuels sur des fillettes de 5 à 12 ans en provenance d'Europe de l'Est.