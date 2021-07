VALAIS - Un sexagénaire condamné après avoir délibérément foncé sur un piéton

Une vraie scène de film s’est déroulée il y a quelques mois à Saillon (VS) . Pour une raison inconnue, un jeune retraité de la commune a essayé de foncer , avec son véhicule privé, sur un autre habitant du bourg.

L’enquête a démontré que le sexagénaire avait délibérément lancé son automobile à vitesse soutenue en direction de son concitoyen. Après avoir failli le faucher – la victime a dû s e dé p êcher de s’écarter p our ne pas se faire écraser – , le conducteur a continué sa route en lui adressant un doigt d’honneur, signant ainsi son acte.

Le Ministère public du Bas-Valais a reconnu le c hauffard c oupable d’une tentative de lésions corporelles graves. Il a été condamné par ordonnance pénale du 21 avril dernier à 90 jours-amende à 90 francs avec sursis durant deux ans et à une amende de 600 francs.