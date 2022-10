Saint-Gall : Un sexagénaire fait une chute mortelle dans le vide

Un homme de 64 ans, accompagné de deux autres personnes, effectuait jeudi une randonnée en montagne sur le Kreuzberg. En redescendant, le groupe a dû franchir un petit bloc de rocher. Le sexagénaire a alors entrepris de descendre à reculons. Il a glissé et a fait une chute d’une dizaine de mètres dans le vide et a subi de graves blessures. Une équipe de secours héliportés n’a pu que constater le décès de l’alpiniste. Les deux accompagnateurs ont été pris en charge psychologiquement. La cause exacte de l’accident fait l’objet d'une enquête.