Genève : Un sexagénaire gravement malade a disparu

Bernard C. n'a plus donné signe de vie à son entourage. Dans un état de forte désorientation, il aurait pu se rendre subitement à l'étranger. Un avis de disparition a été lancé.

Bernard C., âgé de 60 ans, a disparu. Il n'a plus donné signe de vie auprès des services de l'Etat, ainsi qu'à son entourage. Etant gravement malade et se trouvant dans un état de forte désorientation, il aurait pu se rendre subitement et sans raison particulière à l'étranger, indique la police dans son avis de disparition.