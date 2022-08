Argovie : Un sexagénaire meurt après avoir heurté une hydrante

Au volant d’une Dodge Durango, un sexagénaire circulait ce lundi vers 5 h 30 de Beinwil am See en direction de Mosen. À la sortie du village, il s’est retrouvé sur la voie opposée et est sorti de la route sur la gauche. La voiture a alors heurté une bouche d’incendie et un lampadaire avant de dévaler le talus. Fortement endommagé, le véhicule s’est ensuite immobilisé dans le pré adjacent. Les services de secours ont découvert le conducteur inanimé dans la voiture. Malgré des tentatives de réanimation immédiates, les secours n’ont pu que constater son décès.