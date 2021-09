Zoug : Un sexagénaire se masturbe devant deux jeunes filles

La police a pu interpeller un homme de 60 ans, qui avait suivi deux écolières et s’était dévêtu devant elles, à Zoug, dimanche.

Dimanche, un ressortissant portugais de 60 ans a rencontré deux écolières sur la promenade du lac, peu avant 20h15, à Zoug. Il s’est assis sur un banc, près de ces jeunes filles de 15 ans, tout en les regardant. Les jeunes filles ont été gênées par son regard et ont poursuivi leur chemin. L’homme les a suivies le long des rives du lac, selon un communiqué de la police. Elles se sont alors aperçues qu’il avait ouvert son pantalon et se masturbait.



Les jeunes ont très bien réagi et ont composé le numéro d’urgence de la police. Un geste que l’homme n’a pas manqué de remarquer. Il s’est alors éloigné rapidement en direction du «Rössliwiese». Un peu plus tard, il a pu être interpellé. Une enquête a été ouverte.