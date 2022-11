Grenoble (F) : Un sexagénaire tué par balles

«Un homme de 68 ans de nationalité tunisienne a été retrouvé mort sur le trottoir, devant l’établissement (…) après avoir subi des tirs par arme à feu», a-t-il ensuite précisé, sans donner plus de détails. Une enquête a été ouverte et confiée au service de police judiciaire de Grenoble et une autopsie est programmée lundi matin, a conclu cette source.