Appenzell : Un sexagénaire, victime d’un malaise, se tue à vélo

L’homme roulait à vélo électrique et a eu un accident à Wolfhalden (AR). Il est tombé tout seul et est décédé sur les lieux.

Drame le jour de l’an en Appenzell. Un homme de 67 ans s’est tué alors qu’il circulait sur son vélo électrique à Wolfhalden (AR). Le sexagénaire, qui a probablement eu un malaise, a ralenti de plus en plus dans un virage, s’est retrouvé sur la voie inverse et a fini par s’effondrer sur la chaussée.