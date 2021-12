Royaume-Uni : Un sexto apparaît au milieu de la vidéo d’un médecin

Le Dr Samuel White a diffusé, sur son site internet, les images de son intervention sur une chaîne britannique. Il aurait peut-être dû les visionner avant de les publier.

Grand moment de solitude pour Samuel White, médecin britannique et néanmoins vaccinosceptique. Accusé de faire de la désinformation à propos de la pandémie, le scientifique avait été banni des réseaux sociaux. Il a gagné en justice et s’est exprimé à ce sujet sur GB News, lundi. Selon Indy100, le Dr Samuel White a enregistré cette interview avec son téléphone et l’a publiée sur sa plateforme.