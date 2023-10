Un show de Soprano entièrement audiodécrit pour les malvoyants

Lors du concert de Soprano à l’Arena Loire Trélazé, samedi 28 octobre 2023, une dizaine de spectateurs malvoyants ou aveugles ont été équipés d’un casque permettant d’écouter un audiodescripteur, tout en profitant de la musique du rappeur marseillais. «D’habitude, quand j’assiste à un concert, c’est un ami ou ma femme qui me chuchote à l’oreille les moments les plus marquants. Non seulement ce n’est pas fluide, mais en plus cela peut gêner l’entourage», a confié à l’AFP, Jean-Christophe Guyon, musicien de 57 ans. Ce dernier est atteint d’une rétinite pigmentaire et possède uniquement une vision périphérique avec son œil gauche.