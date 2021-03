Live stream : Un show exceptionnel pour les fans d’electro

Le magazine «Mixmag» diffusera en streaming, le 26 mars 2021, un live complètement dingue avec une kyrielle de stars.

Pour célébrer les 10 ans de sa série de live streams The Lab, «Mixmag» diffusera sur YouTube et Facebook un show qui sera à coup sûr complètement fou. Plus de vingt cadors de la scène électronique – dont Charlotte de Witte, Carl Cox, David Morales, Fatboy Slim, Jamie Jones, Kerri Chandler, Nastia, Seth Troxler, Sherelle ou encore Sef Kombo & Kitty Amor – se succéderont derrière les platines dans un b2b géant.

Dans les faits, chaque DJ mixera depuis chez lui trois morceaux et passera la main au suivant. Les artistes se relaieront ainsi de suite durant cinq heures et feront naviguer les internautes entre des sonorités house, afrohouse, electro et techno, tout en les emmenant de Melbourne à Londres, en passant par Johannesburg ou encore New York