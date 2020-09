Un show sauvage parasite le défilé Valentino

Toutes les occasions sont bonnes pour faire parler de soi. Nora Bourelly, ancienne étudiante de l’Institut Marangoni à Milan, l’a bien compris. Dimanche, cette jeune créatrice a présenté six modèles dans une rue de la capitale lombarde. Ceux-ci étaient portés par elle-même accompagnée par cinq camarades de cette école de mode. Le lieu et l’heure du happening n’avaient pas été choisis au hasard. En effet, c’est là que dimanche avait lieu le défilé Valentino printemps-été 2021. Nora Bourelly a donc profité de l’attroupement généré par ce show prestigieux pour capter un peu de lumière. L’opération était un peu culottée, mais réalisée avec grâce et humour. La Fashion Week de Milan s’achève officiellement lundi. Cette édition a été fortement perturbée par la crise sanitaire.