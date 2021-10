Saint-Pétersbourg : Un siècle après la révolution russe, l’héritier du tsar Nicolas II se marie

Le grand-duc Gueorgui Romanov, arrière-petit-fils du cousin du tsar assassiné en 1918, a épousé vendredi, l’Italienne Rebecca Bettarini en présence de tout le gotha.

Parmi les 1500 invités au mariage de Gueorgui Romanov, on a pu remarquer le journaliste français et spécialiste des têtes couronnées Stéphane Bern (avec la cravate bleue).

De nombreux représentants de familles royales étaient présents à la cérémonie, comme, ici, le prince Louis Alphonse de Bourbon, duc d’Anjou et héritier présomptif de la Couronne de France, et son épouse, la princesse Marie-Marguerite.

Les futurs époux se sont avancés à l’intérieur de l’édifice avec chacun un cierge à la main, devant des prêtres orthodoxes habillés d’or, selon une photographe de l’AFP sur place. L’héritier du tsar, fine barbe grise et regard confiant, est apparu en costume noir et veston jaune. Sa promise était, elle, vêtue d’une longue robe blanche portant les armoiries de l’empire russe brodées en fil d’or.

Sofia d’Espagne et Stéphane Bern parmi les invités

Né à Madrid et diplômé d’Oxford, Gueorgui Romanov est le fils de la grande-duchesse Maria Romanova, la petite-fille du grand-duc Kirill. Ce dernier était le cousin de Nicolas II, le dernier tsar de la dynastie des Romanov qui a régné plus de 300 ans en Russie jusqu’à la révolution de février 1917.

Le monarque avait été fait prisonnier par les bolcheviques puis fusillé, un an plus tard, dans l’Oural, avec sa femme l’impératrice Alexandra, leurs quatre filles et leur fils. Enterrés après leur exécution dans un lieu longtemps tenu secret par le pouvoir soviétique, leurs corps et ceux de leurs enfants ont été transférés en 1998 dans la cathédrale Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg.