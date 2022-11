Egypte : Un siècle après Toutankhamon, les Egyptiens veulent sortir de l’ombre

«Anonymes»

Sur le fameux cliché, «l’Egyptien, pas nommé, pourrait être Hussein Abou Awad ou Hussein Ahmed Saïd», explique Mme Riggs. Ces deux hommes ont été, avec Ahmed Gerigar et Gad Hassan, des piliers de l’équipe de Carter pendant près d’une décennie mais aucun expert ne peut aujourd’hui mettre un nom sur les visages photographiés. «Les Egyptiens sont restés dans l’ombre, anonymes et transparents dans le récit de leur histoire», résume l’historienne.

«L’archéologie, c’est surtout de la géographie», explique Mme Abdel Gawad. Et dans ce domaine, dit-elle, les agriculteurs locaux ont un atout en main: «Ils connaissent le terrain et ses reliefs» et peuvent dire «en fonction des couches sédimentaires s’il y a des objets enterrés». C’est ainsi que de génération en génération, le travail de fouille s’est transmis à Qurna et à Qift, au nord de Louxor.