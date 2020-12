Royaume-Uni : Les visiteurs d’un zoo assistent à la mort horrible d’un singe

Un macaque s’étant échappé de sa réserve s’est jeté bien malgré lui en pâture aux fauves. Des familles en visite dans ce parc animalier se disent traumatisées.

«On ne s’attend pas à cela quand on se rend dans un parc safari. Nous sommes partis traumatisés. Le parc a la responsabilité de protéger les animaux en voie de disparition et de ne pas les laisser sauter directement dans la fosse aux lions, non? Le bruit affreux du singe à l’agonie ne nous quittera pas», raconte un témoin au «Mail on Sunday». Selon un autre visiteur cité par le «Daily Record», le grand primate était «étonnamment rapide», mais n’a eu «aucune chance».