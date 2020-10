Kendrick Lamar : Un single qui ne signifie pas son retour aux affaires

Le Californien Kendrick Lamar a surpris son monde en chantant sur «Look Over Your Shoulder», titre qui figure sur l’album «ELE2» de Busta Rhymes à paraître le 30 octobre 2020.

Que les fans de Kendrick, 33 ans, ne se réjouissent pas trop vite. Ce morceau, qui reprend un sample de «I’ll Be There» des Jackson 5, ne signifie pas que le premier rappeur récompensé par un Prix Pulitzer est de retour aux affaires, trois ans après la sortie de son dernier album en date, «Damn». Le titre «Look Over Your Shoulder» a en effet été enregistré il y a longtemps.