Il était 15 h 16 dans le ciel de Schötz quand un hélicoptère s’est approché du petit stade de Première ligue pour tournoyer au-dessus. Célérité du déplacement, approche rapide, atterrissage en douceur: en descendant de l’engin, Christian Constantin embrassait toutes ces vertus qu’il veut prêter aux siens, pour cette saison qui commençait pour le FC Sion par ce seizième de finale de Coupe de Suisse. Il faut croire que qu’entre la théorie et la pratique, il y a toujours un fossé. C’est dans la lourdeur et la pesanteur que Sion est passé entre les gouttes, éliminant Schötz sans panache.

Sur le terrain, aucune légèreté dans les rangs sédunois. Le 3-1-4-2 adopté par Fabio Grosso avait sur le papier de quoi intéresser. Avec Itaitinga et Khasa placés sur les côtés, Sion voulait gagner en vitesse de débordement. Durant le premier quart d’heure, la volonté s’exprimait. Désordonnés, les emballements prévus filaient bel et bien sur les flancs, Schötz, impressionné, faisait le dos rond face aux situations chaudes qui gardaient un goût d’inachevé pour Sion.

Fickentscher en sauveur

Le temps de hisser le ton, de corriger certains placements, et les Lucernois semblaient alors moins friables. C’est sans doute cette action d’école de la 22e qui leur a ouvert les yeux. Nimi, lan c é sur la droite de la défense valaisanne (le point faible), prenait tout le monde de vitesse pour servir Koch sur un plateau, seul devant Fickentscher. Le portier de Sion sortait le grand jeu et le ballon devant Koch, avant que Nikmangjaj ne voit sa reprise sauvée sur la ligne par Ndoye. Fickentscher en sauveur, cela rappelle furieusement la fin de saison passée.

L’autre sauveur n’étant plus là – Pajtim Kasami –, Sion était bien emprunté dans la construction et restait menacé par les contres de Schötz. D’autant plus que les Lucernois s’étaient organisés pour gêner plus encore Sion dans l’entre jeu. Sans solutions, avançant par à-coups ou par de longs ballons à l’issue improbable, Sion était bien emprunté. Si les Lucernois avaient regagné les vestiaires avec un but d’avance, c’eut été finalement logique. Les Valaisans ne s’étaient montrés vraiment dangereux que sur un corner (tête ratée de Ndoye), pas dans le jeu, ou alors pas dans le dernier geste ou la dernière passe.