Mexique : Un site aztèque endommagé par une tempête de grêle

La tempête est survenue au lendemain de la réouverture de cette zone archéologique après sa fermeture pour cause de pandémie.

Le toit du plus important temple aztèque de Mexico s’est partiellement effondré dans la nuit de mercredi à jeudi sous l’effet d’une violente tempête de grêle, selon les responsables du site. Cette tempête est survenue au lendemain de la réouverture de cette zone archéologique après une fermeture prolongée pour cause de pandémie. Le toit, une structure récente, avait été installé pour protéger les ruines anciennes situées en dessous. Les dégâts subis mercredi par ce temple dit «Templo Mayor», dans le quartier historique de la capitale, ont cependant été qualifiés de mineurs.

Lieu de nombreux sacrifices humains

Des images circulant sur les médias sociaux montraient des soldats gardant la zone délimitée par des longs rubans, où le toit, ainsi qu’une partie de la clôture du site, ont été endommagés. Construit et reconstruit au cours des 14e et 15e siècles, le «Templo Mayor» était le coeur sacré de la capitale aztèque et était considéré comme le lieu de nombreux sacrifices humains. Le vaste édifice religieux a été détruit lorsque les conquistadors espagnols ont rasé Tenochtitlan en 1521 et ont reconstruit une ville coloniale par-dessus.