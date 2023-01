Île du lac d’Inkwil (BE/SO) : Un site classé au patrimoine de l’Unesco menacé par les castors

Les castors détériorent des vestiges préhistoriques présents sur la grande île du lac d’Inkwil situé à la frontière entre les cantons de Berne et Soleure. Une grille va être posée.

La grande île du lac d’Inkwil est un site archéologique d’importance nationale et internationale.

La grande île du lac d’Inkwil, située à la frontière entre les cantons de Berne et de Soleure, est à la fois une réserve naturelle et une zone inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que «site palafittique préhistorique autour des Alpes». De nombreux vestiges d’habitations datant du néolithique et de l’Âge de Bronze doivent encore être explorés. Ils sont aujourd’hui menacés par… les castors.