Un site de reconnaissance faciale s’est servi de photos de défunts

Cher Scarlett a fait une étonnante découverte sur le moteur de recherche PimEyes, avec lequel cette ingénieure logiciel et écrivain basée dans l’État de Washington, aux États-Unis, avait déjà eu une expérience traumatisante en 2022. En utilisant cet outil qui utilise la reconnaissance faciale pour dénicher des photos et des vidéos publiées sur internet, elle avait à l’époque retrouvé des photos explicites d’elle-même plus jeune, lorsqu’elle était âgée de 19 ans.