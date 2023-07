Genève: Un site d’escorts condamné pour une pub porno

De près, les images pixélisées n’étaient pas visibles, mais elles le devenaient en prenant de la distance. On pouvait alors voir des actes sexuels.

Les espaces publicitaires refusent ses affiches? Qu’à cela ne tienne! Le patron d’un site proposant les services de professionnelles du sexe les a collées sur son pick-up, garé au centre-ville. Mais ces images, évocatrices, n’ont pas plu à un automobiliste, qui a appelé la police, suivi quelques semaines plus tard par la Ville de Genève, écrit la «Tribune de Genève». Résultat des courses, le véhicule a été enlevé par la fourrière, et l’administrateur du site fripon a écopé d’une peine pécuniaire avec sursis pour pornographie et d’une amende de 5600 francs.