Nouvelle cyberattaque : Une liste de 130’000 entreprises ayant demandé un prêt Covid a été volée

Des pirates ont attaqué la plateforme d’aide aux entreprises EasyGov et ont dérobé une liste contenant les infos sur les sociétés qui ont demandé des prêts Covid en 2020.

L’attaque s’est produite entre le 10 et le 22 août: le site EasyGov, portail d’information pour les entreprises et géré par le Secrétariat à l’économie (SECO) a été piraté. Dans un communiqué diffusé ce jeudi matin, l’Office fédéral indique qu’une liste de 130’000 entreprises qui ont demandé des prêts Covid en 2020 a été dérobée. «Pour autant que l'on sache aujourd'hui, aucune donnée autre que les noms des entreprises n'a été volée», dit le SECO.

Les entreprises qui ont obtenu un prêt et l’ont déjà remboursé ne sont pas concernées. Les données confidentielles telles que coordonnées bancaires, montants des crédits ou personnes de contact n’ont pas non plus été piratées. «La cyberattaque qui s'est produite fait l'objet d'une enquête approfondie et toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité de la plateforme à l'avenir», conclut le SECO.