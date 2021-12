Vivre en respectant l’environnement – Un site internet donne une vue d’ensemble des boutiques et prestataires de services verts

Martin Slawik et Michelle Oehri ont senti le besoin des consommateurs d’avoir une plateforme en ligne regroupant les fournisseurs soucieux de l’environnement. Jan Graber

Il faut bien l’avouer, j’aime la facilité. Je sais toutefois que pour le bien de la planète, je ferais mieux d’acheter des produits et des services durables, qui respectent la protection de la nature et le bien-être des animaux, reposent sur le commerce équitable et ont une empreinte carbone aussi faible que possible. Mais, finalement, je vais chez Coop, Migros, Spar & Co., qui se situent juste au coin de la rue et où je peux dénicher tout ce dont j’ai besoin.

Cela dit, trouver des fournisseurs de produits durables peut s’avérer fastidieux. Si d’innombrables boutiques et prestataires de services respectueux de l’environnement proposent leurs marchandises sur internet, sur les marchés ou encore lors d’événements environnementaux spécifiques, les trouver peut prendre du temps et de l’énergie.

Michelle Oehri en a fait l’expérience lorsque, un jour, elle a voulu acheter une crème solaire qui n’endommageait pas les coraux lorsqu’elle faisait de la plongée. Après de longues recherches, elle a découvert le produit en question – et s’est rendu compte qu’il manquait une plateforme qui regroupe et répertorie les offres respectueuses de l’environnement. Michelle Oehri appelle cela son «expérience déclic».

Trois cents fournisseurs au bout d’un an

L’idée a pris forme lorsqu’elle a rencontré Martin Slawik à l’occasion d’une Start-up Night. Celui-ci réfléchissait à une offre similaire, mais pour les produits bios. Un crowdfunding réussi leur a confirmé qu’il existait un besoin et a permis, en décembre 2020, à Greenpick.ch de voir le jour. «Nous avons commencé avec huit fournisseurs», explique Michelle Oehri.

Un an plus tard, ils étaient déjà plus de 300. «Nous avons vite compris que les gens voulaient plus que du bio», note la jeune femme. Les gens souhaitaient par exemple aussi des informations sur les endroits où l’on pouvait louer des vélos-cargos, échanger des objets ou réserver des voyages durables. Les critères sociaux devaient également être pris en compte, au même titre que ceux en lien avec l’environnement.

Autocontrôle volontaire

De nouveaux prestataires rejoignent régulièrement le réseau. «Nos partenaires recommandent souvent d’autres boutiques ou prestataires de services», constate la diplômée en sciences économiques. Quiconque souhaite proposer son offre sur la plateforme doit remplir au moins trois critères sur un total de vingt. Ceux-ci ont été élaborés en collaboration avec la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). «Le bio seul ne suffit pas», souligne Michelle Oehri. En revanche, ceux dont les produits sont en plus régionaux et livrés à vélo, par exemple, ont droit de cité sur ce site.

Les fournisseurs se portent eux-mêmes garants de l’exactitude des indications. «Il existe aussi un contrôle interne à la branche», précise Michelle Oehri. Le réseau est en effet intéressé par la qualité. «À long terme, nous souhaitons un organe de contrôle indépendant», poursuit-elle. Greenpick.ch est encore en phase de développement. Actuellement, seules les boutiques de Suisse alémanique sont répertoriées. «Nous travaillons en permanence à l’amélioration de notre application internet», conclut Michelle Oehri.

Bref, grâce à des offres comme celle de Greenpick.ch, ma paresse est encore plus entachée de mauvaise conscience; de nombreuses alternatives respectueuses de l’environnement me sont désormais servies sur un plateau. Désolé Coop, Migros & Co.