Genève : Un site pour la seconde main et la location d’objets



Le projet «ge-reutilise» répertorie les adresses qui proposent objets usagés ou à louer pour une consommation durable.

La seconde main et la location d’objets ont désormais une plateforme dédiée au bout du lac. Le site « ge-reutilise » recense près de 80 adresses de commerces, entreprises, associations et marchés actifs dans le domaine . Le projet a été lancé par la Ville de Genève et la section genevoise de la Fédération des consommateurs romands (FRC), en collaboration avec sept communes (Bernex, Carouge, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex et Plan-les-Ouates). On peut ainsi retrouver habits, meubles, outils, vélos ou ordinateurs.

Dans un communiqué commun du Département des finances, de l’environnement et du logement de la Ville et de la FRC Genève, il est rappelé que la consommation des ménages représentent près de 40% des émissions à de gaz à effet de serre, dont 10% proviennent des biens de consommation, que ce soit les vêtements, chaussures, appareils électroniques et électroménagers, ou meubles. De plus, la fabrication d’un objet est gourmande en ressources et énergies et engendre des pollutions multiples, comme l’émission de CO2. Un ordinateur de 2 kilos par exemple nécessite 600 kg de matières premières diverses.