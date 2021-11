Genève : Un site pour les associations féministes



La plateforme OrfeGe, qui regroupe les organisations genevoises en faveur de l’égalité entre femmes et hommes, a été lancée jeudi.

Les associations et mouvements féministes et féminines du bout du lac ont désormais un site internet dédié, OrfeGe. La plateforme numérique a été officialisée jeudi, à l’occasion de leur rencontre annuelle avec les autorités de la Ville et du Canton. Cet outil « novateur et performant » cartographie l’ensemble des mouvements et organisations engagées en faveur de l’égalité, la prévention des violences domestiques et les discriminations de genre. Le site rend accessible la documentation existante dans le domaine. Il intégrera progressivement les nouvelles associations qui s’engagent sur les mêmes thématiques.