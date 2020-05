Suisse

Un site pour les lieux accessibles à tous

Un père de famille en fauteuil roulant a lancé une association pour promouvoir les endroits sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite. Une plateforme répertorie ces lieux.

Un soir d’octobre 2018, Alexandre Fallet a vécu un grand moment de solitude dans un restaurant yverdonnois: «J’avais besoin d’aller aux WC. Ils étaient situés au sous-sol, il n’y avait pas d’ascenseur et j’étais en fauteuil roulant.» Après sa mésaventure, ce père de famille de 49 ans, formateur d’adultes à l’AI à 50%, a eu l’idée de créer l’association à but non lucratif Un Accès pour Tous, qui a pour objectif de lancer et promouvoir la plateforme akse.ch.