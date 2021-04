Vacances - Un site pour vous aider à choisir votre prochaine destination Covid compatible

Souvenez-vous du temps où partir en vacances ne rimait ni avec quarantaine, ni avec test PCR et encore moins avec «on reporte à juin, d’ici là les bars auront rouvert». Car, que vous soyez plutôt architecture et musées ou que vous préfériez le farniente, partir en vacances est devenu pour tous en 2021 un véritable… casse-tête. Le défi? Choisir sa destination de vacances sans que, quelques jours avant le départ, le pays choisi ne décide de tout refermer et que la Suisse ne mette le susmentionné pays sur sa liste rouge. Bonne chance. Alors, pour vous aider (un peu), nous avons dégotté un site qui compare les pays selon leurs mesures sanitaires. So 2021.