Genève: Un site recense les nombreux médicaments en rupture de stock

La pénurie de médicaments qui frappe Genève (la situation est comparable en Suisse) «ne cesse de s’aggraver», ont indiqué ce mercredi les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) et pharmaGenève. «Ces derniers jours, entre 150 et 200 produits en rupture de stock étaient recensés par les HUG dans leur assortiment d’environ 2400 références». Autrement dit, entre 6,25% et 8,33% des médicaments généralement disponibles manquent à l’appel. Face à cette situation, les HUG et la faîtière des pharmacies ont lancé une plateforme en ligne répertoriant les dates de détection de la pénurie médicament par médicament, sa durée prévue ainsi que les remèdes alternatifs et leurs fournisseurs.