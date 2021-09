États-Unis : Un site texan anti-avortement évincé par son hébergeur internet

La nouvelle loi texane interdit d’avorter dès que les battements de cœur de l’embryon sont détectés, soit à environ six semaines de grossesse.

Le site prolifewhistleblower.com a été mis en place par le groupe texan anti-avortement Right to Life («droit à la vie») pour récolter des «tuyaux» ou des dénonciations concernant des personnes et organisations qui aideraient une femme à se faire avorter (un proche, un chauffeur Uber, un médecin…) après 6 semaines de grossesse. Le texte prévoit que ces plaignants perçoivent au moins 10’000 dollars (9100 francs) de «dédommagement» en cas de condamnation, une «prime à la délation», selon ses détracteurs.