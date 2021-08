Coronavirus - Un site web pour recenser les lieux sans pass-sanitaire

La carte montre les établissements qui ne demande pas le certificat covid. Animap.ch

Cabinets dentaires, coiffeurs, magasins, restaurants et quelque 3000 autres établissements de tout type, se battent pour défendre une cause commune: le refus de soumettre leur commerce au certificat covid. En s’inscrivant sur le site Internet Animap.ch, ils promettent à leur clientèle d’accepter tout le monde, peu importe qu’ils soient vaccinés ou non. Cet annuaire existe déjà dans d’autres pays. En projet depuis mars, il est à son tour apparu en Suisse, révèle Blick.ch. Quiconque peut inscrire son établissement gratuitement afin de se positionner vis-à-vis du certificat covid. Pour le moment, ce site est plus populaire en Suisse alémanique qu’en Suisse romande.

Blick.ch s’est questionné afin de savoir qui tenait les rennes de Animap. La réponse reste floue. Selon le journal en ligne, cette plateforme fait partie d’une galaxie coronasceptique comprenant un groupe Telegram alémanique qui réunit plus de 1600 membres. Le groupe vise à la «réinformation», échangeant au sujet du covid, en grande partie à travers des «fake news», précise Blick.ch.

«Ça me fait des clients en plus»

Interrogé par 20 minutes, le cabinet dentaire de Beaumont à Lausanne, explique par exemple avoir entrepris cette démarche avant tout pour clarifier la situation. «Des patients n’osaient plus venir par crainte qu’on leur interdise l’accès aux soins s’ils ne sont pas vaccinés. D’ailleurs certains de mes confrères commencent à refuser des personnes non vaccinées. Ce qui me choque énormément car, légalement, tous les médecins se doivent de soigner tout le monde», commente le dentiste Florent Fouquet.