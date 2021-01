M6 : Un sixième couple dans «Scènes de ménages»

L’équipe de la série de M6 est sur le point de s’agrandir avec l’arrivée de deux nouveaux comédiens.

Aucune information n’a été communiquée sur le profil du couple, dont l’arrivée est prévue pour le courant de l’année 2021. Ce qui est certain néanmoins, c’est qu’il ne remplacera pas un des duos présents, mais s’y ajoutera. Huguette et Raymond, Liliane et José, Emma et Fabien, Camille et Philippe et Leslie et Léo auront donc bientôt de la compagnie sur M6.