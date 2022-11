Football: Un sixième match sans défaite pour Xamax

Le classement parle de lui-même. Cette confrontation entre Neuchâtel Xamax et Wil était celle des extrêmes. Leaders de Challenge League, à l’entame du match, les Saint-Gallois comptaient 32 points, alors que les Neuchâtelois n’en comptabilisaient que 11.

Les statistiques disaient tout autre chose, puisque Xamax était invaincu à la Maladière face à Wil depuis neuf rencontres: huit succès et un nul. La dernière victoire des Suisses alémaniques remontait au 2 août 2015.

Lors de la première période, les deux équipes se sont neutralisées: un tir cadré pour Xamax contre un essai dans la cible pour Wil. Il a fallu attendre la 56e minute pour que les visiteurs trouvent l’ouverture. Au départ de la phase de jeu, une faute jouée très rapidement à mi-terrain, puis une action menée en trois touches de balle. Et c’est Lukembila qui n’a plus eu qu’à conclure. Sur ce coup-là, la défense neuchâteloise a été complètement prise de vitesse.