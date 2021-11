France voisine : Un skatepark servait de plateforme de deal

La police d’Annemasse (F) a démantelé un trafic de cannabis et de cocaïne qui avait lieu à Etrembières.

Le lieu était sous surveillance des forces de l’ordre françaises depuis le mois d’octobre. Le skatepark d’Etrembières avait été identifié comme lieu de deal de cannabis et de cocaïne, comme le relatent «Le Dauphiné Libéré» et «Le Messager» . Deux individus, âgés de 22 et 25 ans, ont été appréhendés , mardi dernier, après l’interpellation d’un acheteur. Des perquisitions ont permis de retrouver 800 grammes de cannabis, une centaine de sachets avec cette drogue prêts à la vente, des milliers de sachets de conditionnement, une dizaine de grammes de cocaïne en ovules ou en tubes, ainsi que 1160 francs et 140 euros en petites coupures.