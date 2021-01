«J’ai été choquée en apprenant ce qui s’était passé», raconte ce lundi Noemi Twerenbold. La lectrice alémanique a passé les fêtes de fin d’année dans sa maison de vacances avec sa famille à Melchsee-Frutt (OW). Le jour de l’An, sa maman est allée promener son chien sur un chemin pédestre, également utilisé par les skieurs et les lugeurs en hiver. «Ma mère m’a dit qu’un skieur est soudainement apparu dans un virage. Il ne maîtrisait visiblement plus ses skis. Il est passé entre ma mère et mon chien. Il a poussé ma mère de côté et a blessé mon chien à la patte droite avec ses skis.»